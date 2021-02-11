Во второй половине 2020 года сложилось такое впечатление, что российский президент Владимир Путин не сильно-то и контролирует ситуацию. Как только началась активная фаза эпидемии коронавируса – он как будто в бункере спрятался. – ред.

Впечатление, что Путин не вполне владеет ситуацией сложилось у очень многих. Как раз в нормальном демократическом государстве президент не должен все контролировать, он должен иметь представление о происходящем и правильно исполнять свои функции. Но в эпоху пандемии все недостатки путинской системы, которую как-то можно было косметически прикрыть до коронавируса, вылезли наружу.

Путин 15 лет отбирал губернаторов по принципу лояльности и полной несамостоятельности. И вдруг в начале кризиса, весной 2020-го года, он внезапно потребовал от них инициативы и самостоятельного принятия срочных мер.

И конечно же тяжелейшая вторая волна пандемии, которая накрыла Россию, – во многом следствие некомпетентного, иногда жестокого отношения к народу, которое проявила нынешняя администрация.

Несмотря на пандемию, государственные валютные резервы растут. В отличие от многих стран Евросоюза и Соединенных Штатов, Кремль сделал ставку на спасение денег, а не людей. О цифрах превышения смертности над средним уровнем последних лет по результатам 2020-го года боюсь даже подумать.

Но, в общем-то, это вполне естественно. Стабильность режима и его безопасность превыше всего. Стабильность эта, с точки зрения Путина, заключается прежде всего в наличии денег для покупки лояльности населения и содержания гигантского силового аппарата. И в этом смысле путинский режим свою задачу выполнил.

Путин предстаёт перед публикой по телевизору в каких-то помещениях, сильно напоминающих бункер. Этот человек бесконечно далек от среднего россиянина и даже не особенно это скрывает.

Долгосрочные психологические, экономические, а значит и политические последствия этого нам еще предстоит увидеть. В России традиционно во время кризиса люди думают о выживании, спасении семей, заработке. Их не тянет на политическую деятельность и оппозиционную активность. Но как в старом одесском анекдоте, "осадочек останется". Последствия пандемии нам еще предстоит увидеть.

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