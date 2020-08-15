В России Лукашенко сравнили с Януковичем и пригласили в Ростов. Фото

Российская газета "Ревдинский рабочий" выпустила пародийную передовицу издания "Рассейский рабочий" (газета ленивой страны), где обыграла протестные митинги в Беларуси.

На первой полосе вымышленной газеты изображен глава Беларуси Александр Лукашенко, который жмет руку беглому бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Заголовок статьи называется "Ты заходи, если что". Подзаголовок вымышленной публикации гласит: "В доме престарелых под Ростовом ждут нового постояльца".

Поясним, что проект "Рассейский рабочий" – это выдумка редакции "Ревдинского рабочего". В конце каждой недели выходит первая полоса якобы федерального издания, где высмеиваются события общероссийского и мирового масштаба.

Первая страница вымышленной газеты "Рассейский рабочий"

Напомним, что в 2014 году после Революции Достоинства Виктор Янукович бежал из Украины в Россию, где якобы поселился в городе Ростов-на-Дону. При этом люди, живущие по соседству якобы с домом Януковича, рассказали, что никогда не встречали там беглого президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЦИК Беларуси огласила окончательные итоги выборов президента страны. Согласно официальным данным за Александра Лукашенко якобы проголосовали 80,1% избирателей.

После закрытия избирательных участков 9 августа по всей стране начались протесты и жесткие задержания.