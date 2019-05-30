В России лопнул батут с детьми, есть пострадавшие: Фото и видео 18+

В четверг, 30 мая, в российском городе Улан-Удэ (столица Бурятии) из-за порыва ветра лопнул надувной батут, на котором были дети.

Как сообщает Infpol, ЧП произошло на улице Терешковой, около Дома торговли. Предварительно установлено, что у батута оторвался один из тросов.

Сообщается, что пострадали пять детей, которые в этот момент играли на батуте. Региональный Минздрав подтвердили, что их доставили в больницу – двое находятся в реанимации, диагнозы остальных пострадавших уточняются.

В МВД по Бурятии сообщили, что батут лопнул из-за сильного порыва ветра. Территория на данный момент оцеплена, проводится проверка местности. Также известно, что на место происшествия выехала группа следственного управления СК России по Бурятии.

" К месту происшествия незамедлительно выехал дежурный следователь следственного отдела по Октябрьскому району, которым будут проведены необходимые процессуальные мероприятия и оперативно зафиксирована обстановка на батутной площадке", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

В Улан-Удэ лопнул батут с детьми Infpol

В Улан-Удэ лопнул батут с детьми Infpol

В Улан-Удэ лопнул батут с детьми Infpol

В Улан-Удэ лопнул батут с детьми Infpol

В Улан-Удэ лопнул батут с детьми Infpol

В Улан-Удэ лопнул батут с детьми Infpol

В Улан-Удэ лопнул батут с детьми Infpol

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