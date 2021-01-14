В России кот заболел коронавирусом

В России домашний кот заболел коронавирусом. Предполагается, что он заразился от своих хозяев.

Ученые Научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге провели исследование вируса у животного, пишут РИА Новости.

В результате выяснилось, что найденный у кота штамм идентичен тому, который циркулирует в стране.

По словам исследователей, у него наблюдались апатия и отказ от пищи. Сейчас животное идет на поправку.

Они считают, что кота заразили хозяева, которые перенесли коронавирус в легкой форме.

Напомним, ранее ученые заявили, что коты и собаки в меньшей мере подвержены COVID-19. Больше всего вероятность заразиться оказалась у хорьков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2020 года в Нью-Йорке скончалась немецкая овчарка по кличке Бадди, которая стала первой в стране с диагнозом COVID-19. Вероятнее всего она заразилась от своего хозяина.

До этого в Британии впервые коронавирус подтвердили у кошки.