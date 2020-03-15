В России копы сделали селфи на фоне тел: разгорелась любовная драма

В России начальник уголовного розыска отдела МВД по Московскому району Щукино Вячеслав Горнеев и его подчиненная Татьяна Пурышева сделали селфи на фоне тел умерших людей из судебного морга.

За такую проделку полицейских и еще троих их начальников уволили из правоохранительных органов, сообщает пресс-служба МВД РФ. Полицейских уволили "в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел".

Газета "Коммерсант" писала, что фото Горнеева и оперуполномоченной Пурышевой нашла жена майора , которая заподозрила мужа в измене.

Пурышева и Горнеев Коммерсант

В морг, где была сделана эта фотография, Пурышеву направляли для работы с неопознанными телами – она должна была снимать отпечатки пальцев, устанавливать приметы и искать их по разным базам. В день, когда было сделано фото, Пурышева и Горнеев были вместе.

Жена полицейского, после обнаружения снимка, решила ему отомстить и отправила фотографию журналистам и руководству ГУ МВД по Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Иркутске (Россия) двое полицейских ударили спящего пассажира такси электрошокером, от чего последний и скончался.

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