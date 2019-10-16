"Как символично!" В России Конституцию напечатали на туалетной бумаге: фотофакт

В городе Санкт-Петербург в России напротив Конституционного суда на столбе повесили Основной закон страны, распечатанный на туалетной бумаге.

"Арт-объект", авторы которого неизвестны, продержался всего полчаса и потом его сняли полицейские. Об этом пишет Neva.today (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Сеть бурно отреагировала на необычную выходку. "Как символично!", "Как ему удалось это распечатать?", "Вы согласны с тезисом, что сегодня Конституцией можно только ж*пу подтереть?" – написали в комментариях.

В России Конституцию напечатали на туалетной бумаге

В России Конституцию напечатали на туалетной бумаге Twitter Не Дума РФ

В России Конституцию напечатали на туалетной бумаге Twitter Не Дума РФ

В России Конституцию напечатали на туалетной бумаге Twitter Не Дума РФ

В России Конституцию напечатали на туалетной бумаге Twitter Yoda04

❗️В Петербурге кто то затролил конституционный суд, расклеив напротив того распечатанную на туалетной бумаге Конституцию РФ. pic.twitter.com/iSqf704dhW — опять Безвременье🇷🇺 ||| СВОБОДУ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМ (@proryvanet2) October 16, 2019

В Питере какой-то тип затроллил Конституционный суд, расклеив напротив того распечатанную на туалетной бумаге конституцию РФ. Когда посадят на бутылку, будет спрашивать - за що? pic.twitter.com/T0hQ8Batj8 — Не Дума РФ (@nodumagos) October 16, 2019

В Петербурге некий аноним напротив конституционного суда, расклеил на столбе распечатанную на туалетной бумаге конституцию РФ.



Символично получилось!



Вы согласны с тезисом, что сегодня конституцией можно только жопу подтереть?

А нас интересует, как ему удалось это распечатать? pic.twitter.com/jv4oKAJuUC — Агит Россия (@agit_ru) October 16, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России ученый Альберт Разин в знак протеста устроил акт самосожжения перед зданием местного госсовета.

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