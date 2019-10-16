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17 октября • обновлено в 00:50
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"Как символично!" В России Конституцию напечатали на туалетной бумаге: фотофакт

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В городе Санкт-Петербург в России напротив Конституционного суда на столбе повесили Основной закон страны, распечатанный на туалетной бумаге.

"Арт-объект", авторы которого неизвестны, продержался всего полчаса и потом его сняли полицейские. Об этом пишет Neva.today (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Сеть бурно отреагировала на необычную выходку. "Как символично!", "Как ему удалось это распечатать?", "Вы согласны с тезисом, что сегодня Конституцией можно только ж*пу подтереть?" – написали в комментариях.

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В России Конституцию напечатали на туалетной бумаге

В России Конституцию напечатали на туалетной бумаге

В России Конституцию напечатали на туалетной бумаге

В России Конституцию напечатали на туалетной бумаге

Twitter Не Дума РФ

В России Конституцию напечатали на туалетной бумаге

В России Конституцию напечатали на туалетной бумаге

Twitter Не Дума РФ

В России Конституцию напечатали на туалетной бумаге

В России Конституцию напечатали на туалетной бумаге

Twitter Не Дума РФ

В России Конституцию напечатали на туалетной бумаге

В России Конституцию напечатали на туалетной бумаге

Twitter Yoda04

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России ученый Альберт Разин в знак протеста устроил акт самосожжения перед зданием местного госсовета.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Очень символично! Для паРРаши туалетная бумага - это главная бумага!
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