"Как символично!" В России Конституцию напечатали на туалетной бумаге: фотофакт

В городе Санкт-Петербург в России напротив Конституционного суда на столбе повесили Основной закон страны, распечатанный на туалетной бумаге.
"Арт-объект", авторы которого неизвестны, продержался всего полчаса и потом его сняли полицейские. Об этом пишет Neva.today (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Сеть бурно отреагировала на необычную выходку. "Как символично!", "Как ему удалось это распечатать?", "Вы согласны с тезисом, что сегодня Конституцией можно только ж*пу подтереть?" – написали в комментариях.
В России Конституцию напечатали на туалетной бумаге
В России Конституцию напечатали на туалетной бумаге
Twitter Не Дума РФ
В России Конституцию напечатали на туалетной бумаге
Twitter Не Дума РФ
В России Конституцию напечатали на туалетной бумаге
Twitter Не Дума РФ
В России Конституцию напечатали на туалетной бумаге
Twitter Yoda04
❗️В Петербурге кто то затролил конституционный суд, расклеив напротив того распечатанную на туалетной бумаге Конституцию РФ. pic.twitter.com/iSqf704dhW— опять Безвременье🇷🇺 ||| СВОБОДУ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМ (@proryvanet2) October 16, 2019
В Питере какой-то тип затроллил Конституционный суд, расклеив напротив того распечатанную на туалетной бумаге конституцию РФ. Когда посадят на бутылку, будет спрашивать - за що? pic.twitter.com/T0hQ8Batj8— Не Дума РФ (@nodumagos) October 16, 2019
В Петербурге некий аноним напротив конституционного суда, расклеил на столбе распечатанную на туалетной бумаге конституцию РФ.— Агит Россия (@agit_ru) October 16, 2019
Символично получилось!
Вы согласны с тезисом, что сегодня конституцией можно только жопу подтереть?
А нас интересует, как ему удалось это распечатать? pic.twitter.com/jv4oKAJuUC
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России ученый Альберт Разин в знак протеста устроил акт самосожжения перед зданием местного госсовета.
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