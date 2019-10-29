В России каннибал зверски убил и съел троих своих друзей

В Архангельске (Россия) мужчина убил и съел троих своих товарищей. Жестокую расправу он совершал тогда, когда собутыльники спали.

Убивал людей он ножом, а затем расчленял тела. Об этом сообщает НТВ. Часть тела он съедал, а остатки распределял по пакетам и выбрасывал в водоемы.

"Следует отметить особую дерзость, беспринципность и хладнокровие обвиняемого. Так, убив одну из своих жертв, он стал проживать в его квартире, при этом родителям убитого рассказывал о том, что их сын якобы уехал на заработки в другой город, а ему сдал квартиру", – рассказали в Следственном комитете.

Каннибализмом мужчина занимался в период с марта 2016 года по март 2017 года, его признали вменяемым.

Каннибал из России Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, под Хабаровском 80-летняя пенсионерка убила и расчленила квартиранта из Украины, который работал дворником. Фрагменты тела 52-летнего мужчины были найдены 30 января на улице в поселке Березовка.

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