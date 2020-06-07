В России изменят Конституцию: обнуление сроков Путина решили скрыть

На официальном сайте, где объясняется суть конституционных изменений в России, не упомянута главная поправка, которая позволяет действующему президенту Владимиру Путину снова переизбираться на этот пост.

Как сообщает "Медиазона", поправки, вынесенные на голосование, разбиты на сайте на 15 блоков. Один из них посвящен поправкам о "новых требованиях к людям, занимающим самые ответственные должности в стране".

"Поправка к 81 статье Конституции, обнуляющая сроки Владимира Путина, в этом блоке не упоминается. Нет ее и в других блоках", – отмечает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта Владимир Путин поддержал изменения в Конституцию, которые позволят ему переизбраться на пятый и шестой президентский сроки, что сейчас запрещено.

В результате Госдума проголосовала за поправку об обнулении президентских сроков в России в третьем чтении.

Напомним, что голосование по внесению поправок в Конституцию состоится 1 июля 2020 года.