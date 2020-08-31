В России избили фигуранта 'московского дела' блогера Жукова

В России 30 сентября неизвестные напали на ведущего радиостанции "Эхо Москвы", фигуранта "московского дела" Егора Жукова.

На странице Instagram "Команды Жукова" опубликованы фотографии, на которых видно, что оппозиционный блогер сильно пострадал.

"По словам очевидцев, на него напали двое "титушек", которые впоследствии скрылись на самокатах. Сейчас Егор находится в ОВД по Можайскому району и ожидает бригаду скорой помощи. Несмотря на многочисленные травмы, Егор сохраняет спокойствие и даже отшучивается о произошедшем", – написал пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков в Telegram.

Егора Жукова избили Instagram / realzhukov

По его словам, у Жукова предварительно сотрясение мозга и черепно-мозговая травма.

Накануне, Жуков рассказал о том, что его отчислили из магистратуры Высшей школы экономики сразу после зачисления. По его мнению, он был отчислен "по указке сверху". В вузе заявили, что это не соответствует действительности, а набора студентов на профиль "Искусство кино: режиссура и драматургия", на который был зачислен Жуков, был отменен из-за нехватки преподавателей.

Егора Жукова избили Instagram / realzhukov

По словам Жукова, его приняли на профиль с самым высоким баллом. На приеме в качестве портфолио он отправил фильм "Отменить призыв", вышедший на канале "Команда Жукова", после чего успел оплатить обучение.

"Дальше начались выкрутасы. 27 августа, в 19:27 мне на почту приходит письмо. В нем сообщается, что договор со мной заключили. Но уже в 20:49, то есть примерно через полтора часа, приходит другое письмо. В нем сообщается, что договор со мной расторгнут", – рассказал блогер.

Отметим, это уже второе нападение на Жукова. 24 июля двое неизвестных напали на оппозиционного блогера возле подъезда его дома, но тогда ему удалось скрыться от нападавших и он не получил серьезных травм.

Кроме того, 2 августа 2019 года Жуков был арестован по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы. После того, как за Жукова заступились студенты и преподаватели ВШЭ, он стал одним из самых известных фигурантов "московского дела".

В начале декабря 2019 года Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к трем годам условно и запретил ему личное администрирование сайтов в течение двух лет. Экстремистские призывы, по мнению суда, звучали в YouTube-канале "Блог Жукова". Жуков на протяжении всего процесса и после приговора настаивал на своей невиновности.

Напомним, участники протестных акций в Москве требовали допуска отстраненных от голосования кандидатов в депутаты. Позднее к их требованиям добавились призывы освободить задержанных или арестованных организаторов и участников протестов, а также расследовать случаи жестокого обращения силовиков с митингующими. Тогда были задержаны около 2500 человек. После акции 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках", которое в СМИ получило название "московское дело".

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