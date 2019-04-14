В России избили депутата Госдумы, который хотел выкупить пол-Украины

В Санкт-Петербурге избили одиозного депутата Государственной Думы России Виталия Милонова, который назвал Украину "Евросомали" и предложил выкупить половину ее территории.

Инцидент произошел вечером в субботу, 13 апреля, на штрафстоянке на дороге на Турухтанные острова. Депутат уже обратился в полицию с заявлением, передает 5 канал.

По словам Милонова, телесные повреждения ему нанес старший администратор стоянки.

Виталий Милонов коллаж

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Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году СБУ запретила Виталию Милонову въезд в Украину. Скандального депутата внесли в "черный список" на три года из-за высказываний и нарушении правил пересечения государственной границы. Как известно, Милонов сравнил Украину с Африканской Республикой Габон, после чего назвал ее "Евросомали". Он также предложил выкупить у Украины половину ее территории.

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