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В России из психбольницы сбежали особо опасные преступники: фото

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В России из психиатрической больницы под Волгоградом сбежали два преступника, которые находились на принудительном лечении.

Об этом сообщил представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов, пишут "РИА Новости" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Побег произошел утром в воскресенье, 11 августа, из психиатрической больницы в селе Ложки Калачевского района. Мужчинам удалось выбраться через окно, отогнув решетку.

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Под Волгоградом из психбольницы сбежали преступники

Под Волгоградом из психбольницы сбежали преступники

360tv.ru

"Через оконный проем путем отжатия решетки второго этажа здания самовольно покинули палату ГБУЗ "Волгоградская областная психиатрическая больница № 1", – поделился Корнаухов.

Стало известно, что мужчинам 30 и 31 год. Один из сбежавших – Роман Смородов – осужден за убийство в 2004 году, второй – Анатолий Машанин — в 2011-м за угон машины и грабеж, оба отбывали наказание в колонии города Камышин Волгоградской области.

На очередном обследовании в психбольнице их признали опасными и поместили в стационар.

Сбежавшие преступники

Сбежавшие преступники

v1.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Мексике известный наркобарон попытался сбежать из тюрьмы, притворившись своей дочкой, но потерпел неудачу. Спустя два дня его нашли мертвым в камере.

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Россия
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Теперь наверное на Украину рванут....
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Харченко Александр
Харченко Александр
ПуКин и кабздыров опять сбежали?
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