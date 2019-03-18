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В России испугались крушения Крымского моста и ввели экстренные меры

2.1тЧитать материал на украинском

Российские оккупанты решили установить на подходах к Крымскому мосту сканеры, которые смогут просвечивать железнодорожные вагоны с целью определения типа груза и его массы, из-за неустойчивости конструкции.

Об этом сообщил директор по производству компании "Скантроник Системс" Сергей Симочко, передает РИА Новости. Он добавил, что досмотр будет проводиться во время движения состава вдоль сканера, размещенного на железнодорожном пути.

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"Первый в России инспекционно-досмотровой комплекс для контроля железнодорожных вагонов введен в эксплуатацию в 2018 году в пункте пропуска Забайкальск. Ведется строительство двух железнодорожных инспекционно-досмотровых комплексов для обеспечения транспортной безопасности на подходах к Крымскому мосту", — сказал он.

При этом время сканирования состава зависит от скорости его движения и количества входящих в него вагонов.

Крымский мост

Крымский мост

Twitter RoksolanaToday&Крым ‏

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар рассказал, что строительство Крымского моста привело к заиливанию Керченского пролива, что может привести к катастрофе.

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Место
Украина
Тег
Крымский мост
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Обоз как всегда все переврал) Не говорил директор скантроника "из-за неустойчивости конструкции".
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