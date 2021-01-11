В России грузовик протаранил колонну военных авто, четверо погибших, около 40 раненых

В России в Подмосковье КамАЗ врезался в колонну с военными автобусами, в которых ехали солдаты-срочники. В результате ДТП пострадал около 40 человек и 4 погибло.

Об этом сообщил КоммерсантЪ. ДТП произошло около 14:20 по киевскому времени на 27 км Новорижского шоссе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Колонна автомобилей 147-й автобазы Генерального штаба Минобороны РФ двигалась в сторону Москвы.

По информации источника издания из правоохранительных органов, автобусы с военнослужащими остановились на обочине дороги из-за поломки. В них врезался КамАЗ, который двигался в попутном направлении. По предварительной информации, водитель не успел вовремя затормозить.

Жертвы и пострадавшие находились в микроавтобусе ПАЗ, на который пришелся удар грузовика.

По данным "Интерфакса", авария произошла при повороте на деревню Глухово. О состоянии пострадавших информации нет.

"Пять автобусов получили повреждения. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи", – сообщил источник в экстренных службах.

По информации агентства, водитель самосвала не справился с управлением, что и привело к ДТП.

В обстоятельствах ДТП начали разбираться как гражданские, так и военные ведомства.

По информации 360tv, после ДТП задержан 26-летний водитель самосвала Иван Г.

Как писал OBOZREVATEL, в России в республике Тыва в результате ДТП с участием двух легковушек погибли восемь человек. Инцидент произошел 3 января в Улуг-Хемском районе на 953 километре федеральной автодороги Р-257 "Енисей".