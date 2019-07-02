В России грузовик дважды раздавил 8-летнего велосипедиста: шокирующее видео 18+

В Башкирии грузовик насмерть раздавил 8-летнего мальчика, который переходил дорогу на зеленый свет.

Ребенок катил велосипед рядом, однако водитель его почему-то не заметил. Огромная машина переехала ребенка дважды – передними и задними колесами.

Как сообщают российские СМИ, полтора года назад мужчину лишили прав за пьяную езду. Был ли он пьян на этот раз — пока неизвестно.

УГИБДД МВД по РБ Грузовик переехал ребенка

УГИБДД МВД по РБ Грузовик переехал ребенка

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Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня в Борисполе автомобиль патрульной полиции сбил ребенка с самокатом на пешеходном переходе. Полицейские отвели мальчика домой к маме, травм у ребенка не диагностировали.

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