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В России готовился масштабный теракт: подробности операции ФСБ

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В российском городе Кольчугино Владимирской области нейтрализованы двое бандитов, планировавших совершить теракт.

Обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы, потерь и пострадавших среди мирных граждан нет, сообщает Национальный антитеррористический комитет РФ.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий органами ФСБ России была получена информация о нахождении в одном из частных домов вооружённых лиц, планировавших совершить террористический акт.

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Дом террористов

Дом террористов

НАК РФ

В России готовился масштабный теракт: подробности операции ФСБ

НАК РФ

В России готовился масштабный теракт: подробности операции ФСБ

НАК РФ

В России готовился масштабный теракт: подробности операции ФСБ

НАК РФ

"В целях недопущения его совершения и обеспечения безопасности граждан начальником областного Управления ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении на территории города Кольчугино с 00:35 22 мая 2019 года соответствующего правового режима", — сказано в сообщении НАК РФ.

Силами спецназа дом, в котором укрывались бандиты, был блокирован, жители близлежащих домов эвакуированы. На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнём были нейтрализованы.

Личности бандитов предварительно установлены. По данным Оперативного штаба НАК, они являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового скопления людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая СБУ предотвратила масштабный теракт России на арсенале ВСУ.

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Место
Россия
Теги
терактНовости РоссииФСБ
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Predin Paul
Predin Paul
не факт.что убитые были бандитами.скорее это люди из Сопротивления .тем более известно .что фсб-террористическая организация в законе
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Валевич Борис
Валевич Борис
дом деревянный, туалет на улице и два грязных колхозника, Вовка мондавошка опять народ пугает террористами - чтобы опять нищие голодранцы вокруг него водили хороводы
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Валевич Борис, Раздался голос сраного олигарха с краины,у тебя туалет дома,срещь в ведро,потом помидоры поливаешь,куевлян ими кормишь потом,каждый тупорылый селюк с немытой жопой пытается умничать,меси кизяк уебище,делай то для чего рожден,ну не твое это ,рассуждать о политике.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Валевич Борис, ты давно по внаукраине ездил, житель пятиэтажки? Срать в дырку вас ещё приучить надо.
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Срусских Нагиб
Срусских Нагиб
Смешно. В кремлятнике сидит самый главный террорист 21 века и свинорусы его не замечают
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Срусских Нагиб, самый главный террорист 21 века, это Порошенко. Согласись, никто так не сокращал поголовье своего стада как он.
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