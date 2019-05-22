В России готовился масштабный теракт: подробности операции ФСБ

В российском городе Кольчугино Владимирской области нейтрализованы двое бандитов, планировавших совершить теракт.

Обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы, потерь и пострадавших среди мирных граждан нет, сообщает Национальный антитеррористический комитет РФ.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий органами ФСБ России была получена информация о нахождении в одном из частных домов вооружённых лиц, планировавших совершить террористический акт.

Дом террористов НАК РФ

НАК РФ

НАК РФ

НАК РФ

"В целях недопущения его совершения и обеспечения безопасности граждан начальником областного Управления ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении на территории города Кольчугино с 00:35 22 мая 2019 года соответствующего правового режима", — сказано в сообщении НАК РФ.

Силами спецназа дом, в котором укрывались бандиты, был блокирован, жители близлежащих домов эвакуированы. На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнём были нейтрализованы.

Личности бандитов предварительно установлены. По данным Оперативного штаба НАК, они являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового скопления людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая СБУ предотвратила масштабный теракт России на арсенале ВСУ.

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