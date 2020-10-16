"Великое" открытие на уровне "Шнобелевки" сделали журналисты "Проекта". Оказывается, кампания Ксении Собчак на президентских выборах 2018 года была полностью согласована с Кремлем. Вы бы никогда бы не догадались! Политическая проституция Собчак – давно установленный диагноз. Гигиена – вопрос глубоко личный, но ущерб от Собчак заключается именно в том, что эта гламурная бестия оформила бордельно-конформистскую парадигму в головах нескольких поколений, наглядно показав, что спаривание с самыми мерзкими политическими животными за серьезные деньги – это нормально, прибыльно, и даже модно. В конце концов, считать ли позором пошлость, ведущую к процветанию?

Она, если хотите – катализатор растления населения на 1/7 части суши. Главный растлитель – безусловно, её "крестный папаша", так что уже пару десятилетий наблюдается слаженный "семейный подряд" по заколачиванию России в гроб.

В 2020 году население России сократится на 352,5 тысячи человек, а через пять лет число жителей страны может уменьшиться на 1 млн 200 тысяч, прогнозируют в правительстве. Выход на положительные темпы прироста предполагается только в 2030 году. Россияне превращаются в вымирающее племя, потому что "предполагать" можно что угодно, - в то время, как поводов для оптимизма нет никаких. По официальным данным Росстата только в первую волну пандемии смертность в России за январь—август 2020 года возросла почти на 6% в годовом выражении. А "вторая волна" уже набирает ход и выглядит гораздо масштабнее первой.

В таганрогской городской больнице "умершие люди лежат по двое суток в одном помещении с заболевшими COVID-19. Живые больные жалуются на трупный запах". Судя по видео, опубликованному в паблике "Вести Ростова", в отделении больницы на каталках лежат четыре черных мешка, в которые, как правило, заворачивают тела умерших. Еще два пакета лежат на полу под лестницей. Глава местного пресс-центра Сергей Тюрин заявил, что трупы в коридорах — это явление временное. Действительно, пованивают слегка, но ничего страшного. У нас во всем засортирье от вонищи глаза режет, и это – естественно, когда разложение приняло тотальный характер. Медведев надел доспехи для борьбы с эпидемиями. Этот отливающий в гранит атлант стал главой комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Надо ли предрекать, что после такого назначения трупный запах только усилится, а молотки гробовщиков застучат еще громче? Но и это еще не все. Мишустин будет искать инвестиции. А теперь представьте себе картину: внизу коллектора копошатся задыхающиеся от кашля потерянные россияне, над ними машут дубинками и постановлениями силовики и насквозь продажные чиновники, чуть выше Медведимка разрывает пасть смертоносным бациллам, между которыми с лупой носится Мишустин в поисках инвесторов, и всю эту конструкцию венчает плюгавый царь-пахан, играющий в солдатиков и запускающий вундервафли из пугающих глубин золотого унитаза…

Между тем, три четверти российских предпринимателей высказали опасение, что не выживут в случае повторения "ковидного" карантина. Упавший и не восстановившийся потребительский спрос считают главной трудностью в текущий момент 67% опрошенных, "невозможность платить налог на имущество или платежи по договору" 26%, "невозможность платить заработную плату и налоги с фонда оплаты труда" 26%, "неплатежи со стороны контрагентов" (25%). Но не закрывать бизнес на карантин не получится, а государство превращено в золотую рыбку на посылках у условных Ротенбергов, и помогает только ближнему кругу Путина. Этот круг все чаще ловит на себе косые взгляды Запада, но дальше символического косоглазия дело не идет, и санкции из-за отравления Навального носят, все же, символический характер. Ну, не поедет в Брюссель Бортников – а ему позарез надо? И что-то не слышно кириенковских рыданий со стороны Ильинки, да и в Минобороны даже не хрюкнули. И потом, когда очень надо той же Европе – санкционный Патрушев рассекает по ней со свистом Лубянской шрапнели.

Непоследовательность и нерешительность европейского политического истеблишмента, оставленного один на один с диковатым пацаньем в лице Путина и Эрдогана в период президентских выборов в США, используется обоими весьма активно. Эрдоган возрождает идею восстановления "великой Османской империи", уже опосредованно зажигая в Карабахе и пробуя силы в пока еще политическом конфликте с Грецией, а Путин разыгрывает карту реанимации СССР посредством войны с Украиной и ползучей экспансии в Беларуси. Предвосхищая дальнейшее охлаждение отношений с Евросоюзом, Сергей Лавров делает упреждающее заявление: "Наверное, мы должны на какое-то время перестать с ними общаться". В принципе, взаимоотношения с ЕС и без того сведены к минимуму, и Кремлю это даже выгодно, поскольку развязывает руки пацанью внутри страны: можно плевать на соблюдение международных норм в различных вопросах. Но "точка замерзания" не может длиться вечно: рано или поздно взаимоисключающие интересы столкнутся и искры противоречий взорвут этот вакуум.

Остановить мгновение всевластия, заморозив все естественные процессы, вызывающие тектонические сдвиги – вот идеал, к которому все эти годы стремился "великий удержатель". Сверхзадача, решить которую не удавалось вообще никому. Но 20 лет всевластия и есть почти Вечность. И такой бесчеловечный стиль управления вкупе с отрицательным отбором за все эти годы заложил столько мин замедленного действия, что очень скоро они рванут. Когда несущей конструкцией государственного здания оказывается коррупционный каркас, громоздящийся на фундаменте конформизма и всеобщего страха – обрушение становится неизбежным.