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11 сентября • обновлено в 13:26
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В России город засыпало снегом. Фото и видео

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В российском городе Норильск прошла снежная буря, из-за чего в школах отменили занятия и ввели ограничения на транспортное сообщение.

Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Городские власти отметили, что в течение трех дней в Норильске начнется отопительный сезон.

При этом в городе запретили движение авто категории "В" на автодороге Норильск – Алыкель. По информации местного управления ГСЧС, в городе наблюдается снег с дождем, видимость 1-2 километра при температуре около нуля. Такая погода продержится до пятницы, 13 сентября.

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В сети публиковали фото и видео с заснеженного Норильска.

Норильск засыпало снегом

Норильск засыпало снегом

Соцсети

Норильск засыпало снегом

Норильск засыпало снегом

Соцсети

Норильск засыпало снегом

Норильск засыпало снегом

Соцсети

Норильск засыпало снегом

Норильск засыпало снегом

Соцсети

Норильск засыпало снегом

Норильск засыпало снегом

Соцсети

Норильск засыпало снегом

Норильск засыпало снегом

Соцсети

Норильск засыпало снегом

Норильск засыпало снегом

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, в Карпатах впервые за последние 10 лет в летний период выпал снег.

Также на юго-востоке Австралии впервые за почти 40 лет выпал снег, из-за чего местные жители наблюдали необычное зрелище – бегущих по белому покрову кенгуру.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
Новости России снегопад погода
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Вот они реальные роисские ебеня, Залупински, Задрищински и всякая подзалупная перхоть. Кто любит русский мир, вперед? В Украине + 28 на Роисси 0 градусов. Вперед Донбассяне, их поддерживающие балбесы, едьте получайте цингу и вечный авитоминоз, вам же Украниа не страна, зато вот она краса!!!
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Виня Ксения
Виня Ксения
Кристина Стефанова, так это же ты, ватка головного мозга, злишься и вступаешь в перепалку, защищая рассейские ебеня. Если ты обычно стреляешься от злости, то странно, что ты еще жива. Хотя, если ты стреляешь в свою ватную бошку, то тебе действительно ничего не грозит.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кризский Игорь, Убейся, но перед этим посмотри где этот город находится. 28 у него на окраине...Там зима с сентября уже начинается.
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