В России город засыпало снегом. Фото и видео

В российском городе Норильск прошла снежная буря, из-за чего в школах отменили занятия и ввели ограничения на транспортное сообщение.

Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Городские власти отметили, что в течение трех дней в Норильске начнется отопительный сезон.

При этом в городе запретили движение авто категории "В" на автодороге Норильск – Алыкель. По информации местного управления ГСЧС, в городе наблюдается снег с дождем, видимость 1-2 километра при температуре около нуля. Такая погода продержится до пятницы, 13 сентября.

В сети публиковали фото и видео с заснеженного Норильска.

Норильск засыпало снегом Соцсети

Норильск засыпало снегом Соцсети

Норильск засыпало снегом Соцсети

Норильск засыпало снегом Соцсети

Норильск засыпало снегом Соцсети

Норильск засыпало снегом Соцсети

Норильск засыпало снегом Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, в Карпатах впервые за последние 10 лет в летний период выпал снег.

Также на юго-востоке Австралии впервые за почти 40 лет выпал снег, из-за чего местные жители наблюдали необычное зрелище – бегущих по белому покрову кенгуру.

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