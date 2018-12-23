В России горняки оказались в смертельной ловушке: появились трагические новости

В аварийной шахте в российском Соликамске (Пермский край) на руднике "Уралкалия" обнаружили тела всех девяти погибших горняков, которые оказались в ловушке.
Сначала сообщалось о гибели восьми шахтеров, однако позже спасатели обнаружили мертвым и девятого. Его тело нашли в том же помещении, где были шесть его коллег из одной группы, передает "Говорит Москва".
Подъем погибших на поверхность пока не начался. Спасатели тушат последний очаг возгорания.
Авария в Соликамске
"Говорит Москва"
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Предварительной причиной пожара называлось нарушение техники безопасности.
Авария в Соликамске
ТАСС
Авария в Соликамске
ТАСС
Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Соликамске девять горняков оказались отрезаны от выхода из шахты. Причиной ЧП стало возгорание монтажной пены. Первой версией рассматривалcя взрыв метана.
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