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В России горняки оказались в смертельной ловушке: появились трагические новости

1.9тЧитать материал на украинском

В аварийной шахте в российском Соликамске (Пермский край) на руднике "Уралкалия" обнаружили тела всех девяти погибших горняков, которые оказались в ловушке.

Сначала сообщалось о гибели восьми шахтеров, однако позже спасатели обнаружили мертвым и девятого. Его тело нашли в том же помещении, где были шесть его коллег из одной группы, передает "Говорит Москва".

Подъем погибших на поверхность пока не начался. Спасатели тушат последний очаг возгорания.

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Авария в Соликамске

Авария в Соликамске

"Говорит Москва"

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Предварительной причиной пожара называлось нарушение техники безопасности.

Авария в Соликамске

Авария в Соликамске

ТАСС

Авария в Соликамске

Авария в Соликамске

ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Соликамске девять горняков оказались отрезаны от выхода из шахты. Причиной ЧП стало возгорание монтажной пены. Первой версией рассматривалcя взрыв метана.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тег
Новости России
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