В России горняки оказались в ''ловушке'' шахты: подробности ЧП

В российском Соликамске (Пермский край) на руднике "Уралкалия" девять горняков оказались отрезаны от выхода из шахты. Причиной ЧП стало возгорание монтажной пены. Первой версией рассматривалcя взрыв метана.

Пока ни с кем из шахтеров связь установить не удается, под землей возник пожар, сообщается на Telegram-канале "Карточный домик: Россия".

Эксперты отмечают, что заблокированным людям должно хватить кислорода до прибытия спасателей. Они находятся на глубине 350-360 метров. На месте действуют спасатели, однако им мешает высокая температура.

Пожар на шахте в Солекамске "360 tv"

Шахтеры "Уралкалия" Telegram-канал "Карточный домик: Россия"

По информации ТАСС, изначально в шахте находилось еще больше людей, но восемь шахтеров успели выбраться на поверхность. Никто из них не пострадал.

В шахте наблюдается сильное задымление. В момент возникновения пожара там велись работы по бетонированию, ими занималась подрядная организация УЭС-30.

По данным Telegram-канала "Life Shot",Следственный комитет России начал проверку после чрезвычайного происшествия на шахте.

Как пишет Mash, по состоянию на 15:29 по московскому времени (14:29 по киевскому) спасательная операция на шахте в Соликамске продолжается 3,5 часа. В районе дежурят девять скорых, городские реанимации наготове. С пожаром справиться пока не удается, но появляются осторожные прогнозы.

У каждого горняка есть индивидуальный самоспасатель — баллон с воздухом, которого хватит на час. Его надо будет открыть, когда на глубине 350 метров закончится основной воздух.

Пожар на шахте в Солекамске Telegram-канал "Life Shot"

Шахтеры ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 декабря, на шахте ČSM возле города Карвина на северо-востоке Чехии взорвался метан. Погибли 13 человек, в больницах находятся три пострадавших шахтера, один из которых — в критическом состоянии.

Еще семь человек получили медицинскую помощь на месте. Все погибшие и пострадавшие в результате взрыва — граждане Польши.

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