В России горел НИИ, занимающийся разработкой вакцины против COVID-19. Видео
В Москве произошел пожар на крыше научного исследовательского института, в котором ведется разработка вакцины от COVID-19.
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Как сообщают РИА Новости со ссылкой на МЧС, спасатели ликвидировали возгорание (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
Речь идет об Институте биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова.
"Ликвидация открытого горения в 23:29", – заявили спасатели.
По данным пресс-службы МЧС РФ, возгорание происходило на площади 10 квадратных метров.
Институт биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова Российской академии наук (ИБХ РАН) сейчас ведет разработку перспективной вакцины против COVID-19.
(Видео – Twitter телеканала 360)
Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве в конце июня произошел взрыв газа в квартире жилого дома, после чего начался масштабный пожар. В результате ЧП несколько человек пострадали.