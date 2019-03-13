|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

В России горе-мать выбросила ребенка из окна. Фото

1.2тЧитать материал на украинском

В России произошел трагический случай, мать выбросила свою двухлетнюю дочь из окна девятого этажа.

Происшествие случилось в Уфе. Кроме того, горе-мать сама выбросилась из окна, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города.

"По предварительной информации, 21-летняя мать девочки 2017 года рождения выбросила ребенка из окна", – сообщили в ведомстве.

Новости
"Все для нее делаю!" Мать девочки-маугли из РФ шокировала признаниями

По приезду на место ЧП спасатели обнаружили ребенка и женщину, лежавшими на земле. Обоих пострадавших доставили в больницу, причина и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Следком РФ по Башкирии сообщил, что началась проверка по факту падения с девятого этажа жилого дома двухлетнего ребенка и женщины.

Трагедия в Уфе

Трагедия в Уфе

ufa112.ru

Трагедия в Уфе

Трагедия в Уфе

ufa112.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в России молодая мать заморила насмерть 3-летнюю дочь.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияУфа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
1
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения