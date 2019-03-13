В России горе-мать выбросила ребенка из окна. Фото

В России произошел трагический случай, мать выбросила свою двухлетнюю дочь из окна девятого этажа.

Происшествие случилось в Уфе. Кроме того, горе-мать сама выбросилась из окна, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города.

"По предварительной информации, 21-летняя мать девочки 2017 года рождения выбросила ребенка из окна", – сообщили в ведомстве.

По приезду на место ЧП спасатели обнаружили ребенка и женщину, лежавшими на земле. Обоих пострадавших доставили в больницу, причина и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Следком РФ по Башкирии сообщил, что началась проверка по факту падения с девятого этажа жилого дома двухлетнего ребенка и женщины.

Трагедия в Уфе ufa112.ru

Трагедия в Уфе ufa112.ru

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