В России фуры смяли легковушку вместе с людьми. Фото и видео 18+

В Раменском районе Подмосковья грузовик раздавил легковой автомобиль, в котором находились люди.

В результате аварии погибли две женщины, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что сначала три фуры врезались друг в друга, а затем в них влетела легковушка "Фольксваген Поло". Еще один грузовик не смог вовремя затормозить и загнал легковушку под полуприцеп.

Как уточняет "Москва.ру" со ссылкой на региональное управление МВД, ДТП произошло в 12:02 на 57-м километре автодороги М-5 "Урал". Там также подтвердили информацию о двух погибших.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Калининградской области России рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли семь человек.