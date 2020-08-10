В России фармкомпании выступили против регистрации вакцины от COVID-19

Российские фармацевты призвали министерство здравоохранения РФ отложить регистрацию вакцины от COVID-19, которую разработали в одной из его структур – центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Они заявили, что пока нет оснований делать заключения о ее эффективности, поскольку препарат не прошел необходимые испытания. Об этом говорится в заявлении Ассоциации организаций клинических исследований, направленном главе ведомства Михаилу Мурашко, передает "Медуза".

"Это новая вакцина, она пока не завершила тестирование с участием даже сотен человек, не говоря уже о принятых в фазе III нескольких тысячах участников исследования", – указано в письме АОКИ, объединяющей российские фармацевтические компании и исследовательские организации.

Ссылаясь на копию этого письма, издание отмечает, якобы разработчики объясняют беспрецедентно быстрый выход на этап регистрации препарата тем, что в его основу положена вакцина против вируса MERS, над которой уже несколько лет работают в Центре Гамалеи.

Также в ассоциации подчеркивают, что, согласно государственному реестру клинических исследований, эта вакцина все еще находится в разработке, а конкретно в исследовании фазы I-II, завершить которое планируется только к 31 декабря 2020 года.

В России фармкомпании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины от COVID-19

В связи с этим, авторы обращения призвали Минздрав РФ "не форсировать разработку" препарата, так как в мире насчитывается 26 вакцин-кандидатов, причем шесть из них тестируют с участием тысяч и десятков тысяч человек.

"Ускоренная регистрация уже не сделает Россию лидером в этой гонке, она лишь подвергнет ненужной опасности конечных потребителей вакцины, граждан РФ", – убеждены специалисты российских фармкомпаний.

Отметим, что массовое производство российской вакцины от коронавируса должно начаться не раньше конца 2020 года. Однако в РФ заявляют, что уже осенью можно будет потенциально начать вакцинирование групп риска за исключением пожилых людей и детей.

Известно также, что некоторые медики и чиновники правительства Москвы даже получили предложение привиться от COVID-19 вакциной, регистрация которой только ожидается в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили, что создали светодиодную установку для безопасного лечения от тяжелых заболеваний, включая коронавирус.