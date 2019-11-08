В России экстренно сел самолет с пассажирами: первые подробности

В пятницу, 8 ноября в московском аэропорту "Шереметьево" экстренно сел самолет "Сухой Суперджет-100", летевший из Ростова-на-Дону.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"У самолета были выявлены неисправности механизации крыла. Он совершил посадку в штатном режиме ", – говорится в сообщении.

На борту лайнера находились 79 пассажиров и 5 членов экипажа, пострадавших нет.

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Ранее в московском аэропорту Шереметьево самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку и загорелся. В результате ЧП с самолетом "Аэрофлота" из 78 пассажиров и членов экипажа погиб 41 человек.

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