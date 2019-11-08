Главная Новости
8 ноября • обновлено в 09:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

В России экстренно сел самолет с пассажирами: первые подробности

2.9т Читать материал на украинском

В пятницу, 8 ноября в московском аэропорту "Шереметьево" экстренно сел самолет "Сухой Суперджет-100", летевший из Ростова-на-Дону.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"У самолета были выявлены неисправности механизации крыла. Он совершил посадку в штатном режиме ", – говорится в сообщении.

Новости
В России автобус протаранил самолет в аэропорту. Видео

На борту лайнера находились 79 пассажиров и 5 членов экипажа, пострадавших нет.

В России экстренно сел самолет с пассажирами: первые подробности

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Москва
Теги
Новости России самолет Шереметьево
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
1
4
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Валевич Борис
Валевич Борис
на этой помойке все сделано из говна
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
2 из 3 ответов | показать все
Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
Иваненко Виталий, нет сам Иваненко Виталий,который шото сказал-как г.вном плюнул.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
, Даже сам Валевич Борис???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения