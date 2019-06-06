В России экстренно сел самолет с пассажирами: что случилось

В четверг, 6 июня, в московском аэропорту Домодедово экстренно сел пассажирский самолет, вылетевший в Бордо, Франция.

Предварительная причина аварии - проблемы с датчиком шасси, передает РИА "Новости".

Сообщается, что авиалайнер Airbus-320 рейсом 793 Москва-Бордо "Уральских авиалиний" вернулся в аэропорт Домодедово из-за срабатывания датчика неисправности шасси.

Отмечается, что посадка прошла благополучно. В результате происшествия никто не пострадал.

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