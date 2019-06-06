В России экстренно сел самолет с пассажирами: что случилось

В четверг, 6 июня, в московском аэропорту Домодедово экстренно сел пассажирский самолет, вылетевший в Бордо, Франция.
Предварительная причина аварии - проблемы с датчиком шасси, передает РИА "Новости".
Сообщается, что авиалайнер Airbus-320 рейсом 793 Москва-Бордо "Уральских авиалиний" вернулся в аэропорт Домодедово из-за срабатывания датчика неисправности шасси.
Отмечается, что посадка прошла благополучно. В результате происшествия никто не пострадал.
Airbus-320
Как сообщал OBOZREVATEL:
В российском аэропорту Внуково экстренно приземлился самолет, вылетевший из Москвы в Берлин.
В России Boeing 737-500 авиакомпании "ЮТэйр" не смог вылететь из аэропорта из-за поломки подкрылок.
В Мордовии молния попала в Superjet, выполнявший рейс из Москвы в ночь на субботу, после этого лайнер благополучно совершил полет.
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (Москва-Мурманск) российской компании "Аэрофлот" экстренно вернулся в аэропорт"Шереметьево", где загорелся. В результате ЧП погиб 41 человек.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.