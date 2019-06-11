ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ГлавнаяБлоги

/Новости России

В России экстренно сел самолет с пассажирами: что произошло

4.3тЧитать материал на украинском

В России самолет, выполнявший рейс из Москвы с пассажирами на борту, совершил аварийную посадку в Астрахани.

ЧП с Airbus A-319 произошло в понедельник, 10 июня, но о происшествии стало известно лишь сейчас, передает "Лайф".

Сообщается, что при посадке борт подал сигнал об отказе одного из двигателей. При этом пилотам удалось удачно посадить самолет.

Новости
Мало смертей? В России продолжат выпускать самолет-убийцу

Авиалайнер Airbus A-319 принадлежит авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines). На борту находилось 89 пассажиров и шесть членов экипажа, пострадавших нет.

На земле самолет встречали все экстренные службы. Аварийное воздушное судно отбуксировали на стоянку для выяснения причины отказа двигателя.

Напомним, что в этот же день, 10 июня, самолет авиакомпании "S7 Airlines", выполняющий рейс Москва – Казань, был вынужден прервать взлет из-за срабатывания датчика о возможном выключении автомата тяги.

Airbus A-319

Airbus A-319

Как сообщал OBOZREVATEL, аварийную посадку в горной местности в России совершил самолет авиакомпании "Феникс", вылетевший для сельскохозяйственных работ.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияАстрахань
Теги
Россиясамолет
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
4
Смешно
5
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махно Володимир
Махно Володимир
не летать русским больше на самолетах! только на навозных лепешках!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Dell Alex
Dell Alex
И что? "Обозовцы", вам уже не о чем писать?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Иванов Петр
Иванов Петр
Dell Alex, Dell Alex 11.06.2019 15:26 "Обозовцы", вам уже не о чем наврать"- так будет правильней.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel