В России экстренно сел самолет с пассажирами: что произошло

В России самолет, выполнявший рейс из Москвы с пассажирами на борту, совершил аварийную посадку в Астрахани.

ЧП с Airbus A-319 произошло в понедельник, 10 июня, но о происшествии стало известно лишь сейчас, передает "Лайф".

Сообщается, что при посадке борт подал сигнал об отказе одного из двигателей. При этом пилотам удалось удачно посадить самолет.

Авиалайнер Airbus A-319 принадлежит авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines). На борту находилось 89 пассажиров и шесть членов экипажа, пострадавших нет.

На земле самолет встречали все экстренные службы. Аварийное воздушное судно отбуксировали на стоянку для выяснения причины отказа двигателя.

Напомним, что в этот же день, 10 июня, самолет авиакомпании "S7 Airlines", выполняющий рейс Москва – Казань, был вынужден прервать взлет из-за срабатывания датчика о возможном выключении автомата тяги.

Airbus A-319

Как сообщал OBOZREVATEL, аварийную посадку в горной местности в России совершил самолет авиакомпании "Феникс", вылетевший для сельскохозяйственных работ.

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