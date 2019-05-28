ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

В России экстренно сел Boeing со 149 пассажирами: что известно

456Читать материал на украинском

В аэропорту Иркутска (Россия) днем 28 мая совершил аварийную посадку Boeing 737 с 149 пассажирами на борту.

По предварительной информации, пилоты запросили посадку из-за технической неполадки, передает ТАСС.

"Самолет авиакомпании "Северный ветер" совершил аварийную посадку в Иркутске, он выполнял рейс из Благовещенска в Москву. На борту 149 пассажиров. Причина - отказ высотомера", - сообщил сотрудник пресс-службы аэропорта.

Новости
В России случилось новое ЧП с пассажирским самолетом: что произошло

Иллюстрация

Иллюстрация

RT

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в аэропорту "Пулково" совершил экстренную посадку самолет Airbus 330 компании Hainan Airlines. Сигнал о возгорании на борту произошел из-за неисправного датчика.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияИркутск
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения