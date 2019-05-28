В России экстренно сел Boeing со 149 пассажирами: что известно

В аэропорту Иркутска (Россия) днем 28 мая совершил аварийную посадку Boeing 737 с 149 пассажирами на борту.

По предварительной информации, пилоты запросили посадку из-за технической неполадки, передает ТАСС.

"Самолет авиакомпании "Северный ветер" совершил аварийную посадку в Иркутске, он выполнял рейс из Благовещенска в Москву. На борту 149 пассажиров. Причина - отказ высотомера", - сообщил сотрудник пресс-службы аэропорта.

Иллюстрация RT

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в аэропорту "Пулково" совершил экстренную посадку самолет Airbus 330 компании Hainan Airlines. Сигнал о возгорании на борту произошел из-за неисправного датчика.

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