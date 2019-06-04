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В России экстренно приземлился самолет: что произошло

1.3тЧитать материал на украинском

В российском "Внуково" экстренно приземлился самолет, вылетевший из Москвы в Берлин.

Boeing 737 совершил посадку в московском аэропорту, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

Сообщается, что на борту авиаланера сработал датчик турбонаддува, и было принято решение вернуться в аэропорт. Уточняется, что на борту воздушного судна находится 101 человек.

Новости
Пассажир закурил на борту? В России произошло новое ЧП с самолетом

В России экстренно приземлился самолет: что произошло

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В России Boeing 737-500 авиакомпании "ЮТэйр" не смог вылететь из аэропорта из-за поломки подкрылок.

  • В Мордовии молния попала в Superjet, выполнявший рейс из Москвы в ночь на субботу, после этого лайнер благополучно совершил полет.

  • Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (Москва-Мурманск) российской компании "Аэрофлот" экстренно вернулся в аэропорт "Шереметьево", где загорелся. В результате ЧП погиб 41 человек.

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Место
РоссияМосква
Теги
BoeingсамолетРоссия
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