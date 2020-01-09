В России экстренно приземлился Boeing: подробности ЧП

В России летевший из Москвы в Тель-Авив (Израиль) самолет Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" внезапно вернулся в аэропорт "Шереметьево".

Инцидент произошел утром 9 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По предварительной информации, экипаж принял решение вернуться в аэропорт из-за сработавшего датчика топлива.

В "Шереметьево" экстренно приземлился Boeing 777 samolety.org

"Самолет совершил посадку в штатном режиме. Пострадавших нет", – отметил собеседник.

По данным экстренных служб, посадка авиалайнера прошла благополучно. Подробности ЧП уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL,в ночь на 8 января в аэропорту Тель-Авива (Израиль) у самолета Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air загорелся двигатель при разгоне перед взлетом.

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