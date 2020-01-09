Главная Новости
9 января • обновлено в 10:13
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

В России экстренно приземлился Boeing: подробности ЧП

2.2т
Читать материал на украинском

В России летевший из Москвы в Тель-Авив (Израиль) самолет Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" внезапно вернулся в аэропорт "Шереметьево".

Инцидент произошел утром 9 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По предварительной информации, экипаж принял решение вернуться в аэропорт из-за сработавшего датчика топлива.

В "Шереметьево" экстренно приземлился Boeing 777

В "Шереметьево" экстренно приземлился Boeing 777

samolety.org

"Самолет совершил посадку в штатном режиме. Пострадавших нет", – отметил собеседник.

По данным экстренных служб, посадка авиалайнера прошла благополучно. Подробности ЧП уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL,в ночь на 8 января в аэропорту Тель-Авива (Израиль) у самолета Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air загорелся двигатель при разгоне перед взлетом.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Тема
ЧП в Шереметьево
Место
Россия
Теги
Новости России Boeing самолет
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
5
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Что то молчат небратья. Обычно такие новости их радовали. https://www.obozrevatel.com/russia/u-samoleta-ufa-nizhnevartovsk-otkazal-dvigatel-novosti-rossii.htm https://www.obozrevatel.com/russia/otkazal-dvigatel-v-rossii-sluchilos-novoe-chp-s-samoletom.htm https://www.obozrevatel.com/russia/v-rossii-v-nebe-slomalsya-samolet-na-bortu-176-chelovek.htm
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги