В России два самолета столкнулись в небе, есть жертвы. Фото и видео ЧП

В Ленинградской области России 8 января во время полета столкнулись два легкомоторных самолета.

Пилот и два пассажира воздушного судна Paper погибли. На борту второго самолета – Cessna – находился лишь пилот. Он госпитализирован, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Место аварии Скриншот видео

Уточним: смертельное ЧП произошло в Ломоносовском районе возле деревни Гостилицы.

Самолет Paper Северо-Западная транспортная прокуратура

По предварительным данным, частный Cessna взлетел с посадочной площадки в 13:38 (по мск), а Paper – в 13:39. Столкновение случилось в воздушном пространстве над территорией посадочной площадки в 13:40.

В итоге Cessna приземлился с небольшими повреждениями, а судно Paper потерпело крушение.

Место падения лайнера ВК / LOMOLENOBL.RU

Самолеты столкнулись под Санкт-Петербургом ВК / LOMOLENOBL.RU

Погибли три человека ВК / LOMOLENOBL.RU

По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. В экстренных службах считают, что причиной аварии могли стать ошибка пилотирования или техническая неисправность.

Самолет Paper Telegram / Mash на Мойке

Telegram-канал "Mash на Мойке" пишет, что, предварительно, за штурвалом разбившегося самолета Paper сидел пилот аэродрома Гостилицы Николай Иванов. Вместе с ним погибли двое пассажиров, одна из них женщина.

На этом судне устраивали развлекательные полеты. За 15-минутную экскурсию аэроклуб просил 5 тысяч рублей (чуть более 1 900 гривен).

Пилот Николай Иванов Telegram-канал "Mash на Мойке"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области 9 декабря 2020 года упал легкомоторный самолет, в результате чего погиб один человек.