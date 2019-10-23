В России два авто влетели в толпу прохожих на "зебре". Видео 18+

В среду, 23 октября в Санкт-Петербурге два автомобиля на скорости влетели в толпу людей на пешеходном переходе.
ДТП произошло на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, передает 78.ru.
Сообщается, что на дороге столкнулись Volkswagen и Renault, после чего один автомобиль опрокинулся и снес пешеходов на переходе.
Предварительно установлено, что в аварии пострадали семь человек, включая одного водителя. Известно, что из Volkswagen спасателям пришлось "вырезать" женщину.
Пешеходы госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Водитель одного из автомобилей – в тяжелом состоянии.
На место происшествия работали спасатели МЧС России, пожарные и медики. Полиция начала проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
ДТП в Петербурге
РосСМИ
ДТП в Петербурге
РосСМИ
ДТП в Петербурге
РосСМИ
ДТП в Петербурге
РосСМИ
ДТП в Петербурге
РосСМИ
ДТП в Петербурге
РосСМИ
ДТП в Петербурге
РосСМИ
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