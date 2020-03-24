Путин на девяти транспортных самолетах отправил вирусологов и оборудование для помощи Италии. Оно, вроде, и здорово, особенно на фоне явной пассивности европейских структур. Люди должны помогать друг другу, спасая одного человека, спасаешь весь мир.

Но два момента мешают мне гордиться действиями лидера государства.

Во-первых, мне хотелось бы знать, не получится ли так, что на одного спасенного нашими медиками и с помощью нашего оборудования в Ломбардии придется трое умерших в Москве или Пскове? У меня – ни у кого! - нет вообще никакой информации. Ни сколько у нас аппаратов искусственной вентиляции легких и других приборов, необходимых для лечения тяжелых случаев, ни каков резерв коек, ни сколько ожидается заболевших и находящихся в критическом состоянии через одну, две, три недели. Я не знаю, сколько было проведено тестирований – а ведь цифры заболевших надо соотносить именно с тем, сколько народу обследовали. Сто заболевших – это много или мало? Если обследовали миллион, мало, а если двести человек, то много, каждый второй. Или сколько мы можем проводить тестирований в день или в неделю? Я, кстати, не знаю и того, как собирается наше государство помогать людям, которые сели на "самоизоляцию" или отправлены в неоплачиваемые отпуска – у них ведь заработки рухнули, с чего им жить? Мы не Европа, где у всех почти есть накопления. Тем не менее, там государство помогает напрямую. Или, как в войну с эвакуирующимися – никак не будем помогать, ни еды, ничего, выживайте, как хотите? Не зная всего этого, я не могу ни осуждать, ни одобрять решение о масштабной помощи Италии.

А во-вторых, и это главное, последние годы отучили меня верить в добрые мотивы наших властей и, в частности, Владимира Путина. Думаю, не только меня. И сразу, автоматически, начинаешь думать - зачем он это сделал? Чтобы санкции отменили, чтобы как-то (не знаю, как) расчистить дорогу к замкам и виноградникам своим приближенным, чтобы вывести на этих самолетах что-то, что в этот турбулентный период он не хочет оставлять в России? А чувствовать законную гордость за гуманность своей страны можно только тогда, когда ты веришь в искренность ее мотивов. А иначе – это циничная манипуляция, PR на крови или чего похуже.

Самое интересное, если, на самом деле, все четко просчитано, а мотивы безупречно чисты. Но поздно, уже не верим.

Когда отношения между супругами, например, доходят до такого уровня недоверия, вместе жить нельзя, развод неизбежен и необходим. А у нас, если без вмешательства Богородицы, это, как минимум, до 2036 года.

А врачам нашим в Италии – удачи! И вернуться здоровыми!

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