В России девушка продала душу "дьяволу" почти за 100 тысяч: афериста задержали

Карина Бондаренко Новости России 12:31, 7.08.2020

В России 16-летняя девушка продала душу "дьяволу" за 93 тысячи рублей – 35 тысяч гривен. Знакомый 18-летний парень назвал себя проводником и пообещал обеспечить исполнение желаний.

Аферист из Владивостока рассказал, что увлекается магией и умеет гадать на картах, читать мысли, наводить порчи. Юноша убедил школьницу сдать ценности в ломбард, а деньги перевести ему, сообщает РИА Новости.

В ходе общения в соцсетях злоумышленник говорил, что связан с криминалом, и просил девушку полностью удалять переписку. Позже он уговорил ее отдать ему телефон и ноутбук.

"Сказав, что это необходимо для безопасности, чтобы их не поместили в психиатрическую больницу. В дальнейшем парень сообщил, что для их безопасности сжег вещи. После чего их общение прекратилось. Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил 93 тысячи рублей", – сообщили в полиции.

Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Парню грозит до пяти лет лишения свободы. Полиция проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям.

Как писал OBOZREVATEL ранее, мошенники в сети придумали новый способ обмана: доверчивым украинцам "продают души", которые якобы позволят улучшить материальное положение и получить долгожданное благополучие, другим же обещают заплатить 22 тысячи гривен за "продажу самого главного органа".

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