В России девушка поженилась сама на себе. Необычное видео
В Саратовской области (Российская Федерация) девушка поженилась сама на себе.
Об этом сообщили на странице Mash в Telegram. Девушку зовут Яна, ей 30 лет, ранее замужем не была, жила пять лет с парнем, но пара рассталась (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Как отметили журналисты, невесте очень надоел вопрос "а когда уже наконец" и намеки о тикающих часиках. Поэтому она устроила церемонию для друзей, родных и себя самой.
Так, девушка одна прошла под "дождем" из розовых лепестков, сама себе надела кольцо. Бюджет такой свадьбы составил меньше 1000 рублей (менее 380 грн).
Как сообщал OBOZREVATEL, девятнадцатилетняя харьковчанка Екатерина Крючкова, которая выставила свою девственность на аукционе, продала ее 58-летнему жителю Германии за 1,3 млн евро.