В России девушка поженилась сама на себе. Необычное видео

В Саратовской области (Российская Федерация) девушка поженилась сама на себе.

Об этом сообщили на странице Mash в Telegram. Девушку зовут Яна, ей 30 лет, ранее замужем не была, жила пять лет с парнем, но пара рассталась (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как отметили журналисты, невесте очень надоел вопрос "а когда уже наконец" и намеки о тикающих часиках. Поэтому она устроила церемонию для друзей, родных и себя самой.

Так, девушка одна прошла под "дождем" из розовых лепестков, сама себе надела кольцо. Бюджет такой свадьбы составил меньше 1000 рублей (менее 380 грн).

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Как сообщал OBOZREVATEL, девятнадцатилетняя харьковчанка Екатерина Крючкова, которая выставила свою девственность на аукционе, продала ее 58-летнему жителю Германии за 1,3 млн евро.