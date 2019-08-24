В России девочки до полусмерти избили "обидчицу": кадры 18+

В Воронеже компания подростков от 12 до 16 лет жестоко избила 13-летнюю Марину Лаврову на одной из заброшенных детских площадок.
Инцидент произошел 9 августа, около двух часов дня, в районе торгового центра "Мебель Черноземья". Однако СМИ, в частности "Мое! Online", стало известно об этом только сейчас (чтобы увидеть видео, проскрольте до конца страницы).
В результате избиения ребенок потерял сознание и попал в реанимацию.
В России девочки до полусмерти избили "обидчицу"
moe-online.ru
Поводом для нападения на девочки послужила переписка во "ВКонтакте", в которой школьница заступилась за свою маму, которую назвали "алкоголичкой". Били Лаврову ее бывшая подруга и незнакомка. Также за ходом драки со стороны наблюдали три парня, они же и снимали происходящее на камеру.
Девочка уже дважды была госпитализирована из-за непрекращающихся головных болей.
В России девочки до полусмерти избили "обидчицу"
moe-online.ru
Главное управлении МВД по Воронежской области проводит проверку по факту случившегося.
"По итогам лечения девочки проведут судебно-медицинскую экспертизу, и, исходя из ее результатов, будет решаться вопрос о том, кто и какое наказание понесет", — прокомментировали в полиции.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России мужчина жестоко избил ребенка. В сети появилось видео инцидента.
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