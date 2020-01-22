В России дети забили до смерти полицейского. Видео с места ЧП

В Санкт-Петербурге (Россия) толпа школьников насмерть забила пенсионера МВД за замечание.

Об этом сообщает Mash. Десятиклассники курили в арке неподалеку улицы Советской, где находился вход в квартиру пенсионеров-полицейских (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

Мужчина пытался прогнать курящих, что вызвало вспышку агрессии. Его избили толпой, из-за травм головы жертва скончалась.

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Вскоре подростки были задержаны, однако версия об избиении пока не подтвердилась. В следственном комитете не исключили, что пенсионер мог упасть и удариться головой сам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 7 января до смерти забили 43-летнего мужчину. Били жертву не только кулаками и ногами, но и палкой.

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