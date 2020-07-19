В России дети 10 минут провисели вниз головой на аттракционе. Видео
В Нальчике сломался аттракцион.
В парке российского города Нальчик произошел инцидент на одном из аттракционов.
Как сообщает НТВ, взрослые и дети, которые катались на нем, около 10 минут провисели вниз головой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"Около 10 минут вниз головой провисели дети и взрослые на аттракционе в парке Нальчика. Карусель по непонятным причинам перевернулась и остановилась", – сказано в сообщении.
Позднее всех удалось благополучно спустить на землю.
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Как сообщал OBOZREVATEL, в Казахстане ребенок выпал с аттракциона в парке и получил тяжелые травмы.
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