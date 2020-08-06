В России детей лечили от COVID-19 "препаратом" из мертвых рептилий. Видео

В Москве накрыли частную гомеопатическую аптеку, которая занимались нелегальным производством "лекарств" из мертвых рептилий. Их фармацевты советовали применять при лечении любых заболеваний у детей, в том числе и от коронавируса.

Также в этой аптеке на ул. Мосфильмовской обнаружили препараты, которые якобы исключают риск заразиться COVID-19. Об этом сообщает местное новостное агентство со ссылкой на Росздравнадзор (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что специалисты ведомства произвели в аптеке контрольную закупку и осмотр места осуществления деятельности. В ходе последнего они и обнаружили "лекарственные препараты, изготовленные из фармацевтических субстанций неустановленного происхождения, а также сосуд с неизвестной жидкостью и мертвыми рептилиями".

В Москве аптека занималась нелегальным производством "лекарств" из мертвых рептилий

"Сотрудники аптеки пояснили, что применение этих препаратов исключает заражение пациента коронавирусом, а жидкость из сосуда с рептилиями предназначена для лечения детей абсолютно от любых заболеваний", – говорится в сообщении.

В Росздравнадзоре заверили, что препараты были арестованы, а неустановленную жидкость и мертвых рептилий уничтожил сотрудник аптеки в целях недопущения проведения территориальным органом экспертизы. По данному факту было зарегистрировано административное производство, продолжается расследование.

(Источник видео: Telegram канал Daily Storm)

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что спецслужбы России пытались похитить международные исследования и разработки вакцины от COVID-19 с целью дальнейшего получения прибыли.