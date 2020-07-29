В России депутаты подрались из-за плаката с надписью “голубки”. Видео

В России депутаты от "Единой России" и КПРФ подрались во время заседания Законодательного Собрания Ульяновской области из-за плаката с надписью "голубки".

Об инциденте сообщило РИА “Новости”. В плакате, на котором изобразили двух представителей власти, увидели намек на гомосексуализм.

Депутат Госдумы Алексей Куринный выложил в соцсети видео потасовки.

Драка завязалась после того, как один из депутатов от "Единой России" попытался сорвать вывешенный представителями КПРФ плакат с изображением губернатора Сергея Морозова и лидера партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина с подписью "голубки".

Первый зампред парламента региона, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев аявил, что инициаторами потасовки выступили именно представители фракции КПРФ.

По его словам, пострадали депутаты из различных фракций, их повреждения были зафиксированы, на месте работали правоохранительные органы.

В свою очередь, руководитель фракции КПРФ, заместитель председателя заксобрания Ульяновской области Айрат Гибатдинов заявил, что первыми начали потасовку депутаты от "Единой России", которые пришли на заседание пьяными.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в парламенте Турции произошла массовая драка между депутатами от оппозиции и правящей партии. В потасовке приняли участие несколько десятков депутатов.