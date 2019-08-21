В России депутата заподозрили в убийстве жены: что известно

В Челябинской области России задержали депутата Локомотивного городского округа, подозреваемого в убийстве собственной жены.
Как сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Челябинской области, в ночь с 20 на 21 августа в квартире одного из домов поселка Локомотивный между мужчиной и его возлюбленной возникла бытовая ссора.
Подозреваемый произвел в нее два выстрела из охотничьего ружья, что стало причиной смерти женщины.
Депутат и его убитая жена
Hue
Было возбуждено уголовное дело в отношении депутата, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчину задержали в порядке ст. 91 УПК РФ.
Как написало издание Ura.ru, подозреваемым оказался Азат Зарипов. Он работал еще и главврачом местной больницы, в горсобрании Локомотивного округа депутат от "Единой России" руководил комиссией по социальной политике.
По информации Telegram-канала Life shot, он якобы не простил своей возлюбленной измену.
Как рассказали соседи, ранее семья была очень дружная.
"Зарипов выпил несколько бутылок пива и начал выяснять отношения со своей женой Еленой. Та сказала ему, что разлюбила и нашла другого. В ответ на это он взял свой карабин "Сайга" и сделал два выстрела в супругу. Она скончалась в больнице", – говориться в сообщении.
Как рассказала знакомая погибшей изданию "360", мужчина был хорошим врачом и депутатом, никто не ожидал от него такого поступка.
По ее словам, в то же время Зарипов действительно сильно ревновал свою супругу. У них была серьезная разница в возрасте, и он "безумно любил жену".
Еще одна знакомая сказала, что супруги прожили в браке 10 лет, за это время у них родились трое детей. Она бухгалтер, несколько лет работала в сфере ЖКХ, а после последнего декретного отпуска устроилась в музыкальную школу.
Причиной могла стать измена
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У семьи было трое детей
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Патрикеево Ульяновской области РФ 16-летний подросток совершил массовое убийство, а потом наложил на себя руки. Парень зарезал всю свою семью: троих взрослых и двоих детей. После вышел на улицу, нанес себе несколько ранений и спрыгнул с вышки насмерть. Родственница подростка предположила, что причиной убийства могло стать то, что ему запретили поехать на свадьбу к тете.
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