В России депутата заподозрили в убийстве жены: что известно

В Челябинской области России задержали депутата Локомотивного городского округа, подозреваемого в убийстве собственной жены.

Как сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Челябинской области, в ночь с 20 на 21 августа в квартире одного из домов поселка Локомотивный между мужчиной и его возлюбленной возникла бытовая ссора.

Подозреваемый произвел в нее два выстрела из охотничьего ружья, что стало причиной смерти женщины.

Депутат и его убитая жена Hue

Было возбуждено уголовное дело в отношении депутата, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчину задержали в порядке ст. 91 УПК РФ.

Как написало издание Ura.ru, подозреваемым оказался Азат Зарипов. Он работал еще и главврачом местной больницы, в горсобрании Локомотивного округа депутат от "Единой России" руководил комиссией по социальной политике.

По информации Telegram-канала Life shot, он якобы не простил своей возлюбленной измену.

Как рассказали соседи, ранее семья была очень дружная.

"Зарипов выпил несколько бутылок пива и начал выяснять отношения со своей женой Еленой. Та сказала ему, что разлюбила и нашла другого. В ответ на это он взял свой карабин "Сайга" и сделал два выстрела в супругу. Она скончалась в больнице", – говориться в сообщении.

Как рассказала знакомая погибшей изданию "360", мужчина был хорошим врачом и депутатом, никто не ожидал от него такого поступка.

По ее словам, в то же время Зарипов действительно сильно ревновал свою супругу. У них была серьезная разница в возрасте, и он "безумно любил жену".

Еще одна знакомая сказала, что супруги прожили в браке 10 лет, за это время у них родились трое детей. Она бухгалтер, несколько лет работала в сфере ЖКХ, а после последнего декретного отпуска устроилась в музыкальную школу.

Причиной могла стать измена Скриншот

У семьи было трое детей Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Патрикеево Ульяновской области РФ 16-летний подросток совершил массовое убийство, а потом наложил на себя руки. Парень зарезал всю свою семью: троих взрослых и двоих детей. После вышел на улицу, нанес себе несколько ранений и спрыгнул с вышки насмерть. Родственница подростка предположила, что причиной убийства могло стать то, что ему запретили поехать на свадьбу к тете.

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