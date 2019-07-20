Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

В России дагестанец изрезал двух глухонемых украинцев: шокирующие подробности

3.3т Читать материал на украинском

В Санкт-Петербурге уроженец Дагестана ударил ножом двух глухонемых украинцев, которые не ответили на его вопрос "Вы выходите?".

Об этом сообщила "Фонтанка". По данным издания, конфликт произошел в ночь на 20 июля в вагоне метро на станции "Пушкинская". 36-летний мужчина, приехавший из Дербента, накинулся с ножом на двух человек. Первого он ударил два раза, второго – один.

За пострадавших вступился 26-летний местный житель. Он выбил нож из рук нападавшего и вытащил его на платформу, где уже были сотрудники полиции. Выяснилось, что пострадавшие из Украины, оба глухонемые. Их доставили в Мариинскую больницу с ранениями груди, в тяжелом состоянии, им пришлось перенести операции.

Новости
Хотят взять Киев? Войска России заметили в Чернобыльской зоне

Задержанного зовут Фатулах, ранее его уже судили за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, а также применение насилия в отношении представителя власти при исполнении обязанностей. Мужчина приехал в Санкт-Петербург в 2016 году, дома у него остались супруга и ребенок. Он работал на стройке, но уволился оттуда за неделю до происшествия. По словам очевидца, от Фатулаха пахло спиртным.

Нападавшего задержали

Нападавшего задержали

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали видео, на котором работодатель в Польше сцепился с украинскими заробитчанами, используя нецензурную брать и избивая их.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Поделиться в Facebook
7
Комментарии
32
3
Смешно
0
Интересно
13
Печально
16
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Дикие азиопы!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
2 из 3 ответов | показать все
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Себостьян Прейро, за Уралом творится обычная для тех мест картина -толпы обос ранных и грязных окраинцев за копейки вкалывают на местных стройках и лесоповалах.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сало Уронил
Сало Уронил
Инкогнито Назар, Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ, добавили в ГУ МВД по Петербург а убийца Олеся Бузины гуляет!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А он дагестанец при это не орал-слава России героям слава?)) или может орал-буду рэзать укру?)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Сало Уронил
Сало Уронил
Себостьян Прейро, кок герой ато.комбат, Руслан Онищенко?любитель бильярда,а особенно шаров.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Pyankovsky Alexey, ты там смотри не шуми. А то сядишь на дагестанскую бутылку
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel