В России COVID-19 убил 81-летнюю "потрошительницу Соньку Сипатую"

Мирослав Семенюк Новости России 11:56, 4.01.2021 Обновлено: 11:58, 4.01.2021

81-летняя россиянка Софья Жукова из поселка Березовка в Хабаровском крае, подозреваемая в серии убийств, умерла от COVID-19.

Как сообщает "Комсомольская правда", "Сонька Сипатая" или "баба Соня", которая считается самой старой серийной убийцей в мире, скончалась 29 декабря 2020 года в Хабаровской городской больнице, так и не дождавшись приговора суда.

Пенсионерку заподозрили в убийствах в 2019 году, когда около теплотрассы в поселке Березовка нашли отрезанную человеческую руку. Она принадлежала дворнику из Украины, который снимал у Жуковой комнату.

Дома у женщины полиция обнаружила следы крови, ножи и пилы. Вскоре подозреваемая призналась в убийстве квартиранта.

Позже Жукова рассказала следователям, что в декабре 2005 года убила 8-летнюю девочку, а в апреле 2013 года – свою 77-летнюю подругу.

По версии следствия, всех своих жертв пенсионерка зарубила топором и расчленила.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители злополучного поселка, где старушка убила и расчленила украинца, рассказали жуткие подробности о пойманной убийце.

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