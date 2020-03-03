"Надо было ракетами!" Россиян разгневало сожжение чучела Масленицы огнеметом

В Ленинградской области России организаторы масленичных гуляний сожгли чучело огнеметом.

Видеозапись опубликована в Twitter "РИА Новости". На кадрах видно, как мужчина сперва пытается поджечь сено у основания чучела, но оно не загорается из-за сырости (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

После того как он направил струю пламени на основание конструкции, чучело все же охватил огонь.

Скриншот

Пользователи начали оставлять под записью гневные комментарии.

"И забросали гранатами", "Хорошо хоть авиация не принимала участия",

"Как-то не по православному", "Нах*я у нас же ТОС-1 есть - надо было ракетами еб*нуть", "Отлично. В следующий раз нужно из танков расстрелять", "Да надо было гаубицей шарахнуть", - написали в сети.

В Ленинградской области чучело Масленицы сожгли огнеметом https://t.co/X5n8Qejgi3 pic.twitter.com/SmgGlIHOs8 — РИА Новости (@rianru) March 2, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители поймали мужчину, который во время празднования Масленицы в поселке Михайловка Приморского края (Россия) включил на огромном экране гей-порно. Им оказался обиженный увольнением бывший сотрудник дома культуры.

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