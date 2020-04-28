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29 апреля • обновлено в 02:37
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В России чиновники поджигали леса и снимали это на видео

1.4т
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В Усть-Кутском районе Иркутской области России чиновники устраивали поджоги лесов и снимали это с помощью квадрокоптеров.

Местные жители поймали поджигателей, сообщает "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

В России поймали чиновников, которые устраивали лесные пожары

В России поймали чиновников, которые устраивали лесные пожары

Обнародованы видеозаписи, на которых заместитель мэра Усть-Кутского района Михаил Барс, пресс-секретарь мэра Екатерина Анисимова и начальник сельхозотдела районной администрации Михаил Тышкивский приехали к лесополосе с канистрами бензина.

Выяснилось, что чиновники снимали пожары, которые сами же и устраивали, с квадрокоптера.

До этого они выпустили постановление, которым запретили посещать жителям района местные реки из-за пожароопасного периода.

В отчете Greenpeace, опубликованном на прошлой неделе, говорилось, что в России горело более 1,3 миллиона гектаров леса. В организации отметили, что это рекордный для весны показатель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российской Сибири и на Дальнем Востоке вспыхнули масштабные лесные пожары. При этом огонь охватил площади, которые существенно превышают уничтоженные стихией в 2019 году, когда выгорело почти 3 миллиона гектаров тайги.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Россия
Тег
пожар
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