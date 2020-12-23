В России бывший военный летчик заявил, что заснял на видео "дух тещи"

Бывший военный летчик из России утверждает, что ему удалось заснять на видео "дух умершей тещи".

Видеозапись рассказа Александра Румянцева и кадры зафиксированного явления опубликовал Telegram-канал Mash. Мужчина отметил, что сталкивался с подобными явлениями когда был пилотом военной транспортной авиации (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Александра Румянцева.

Румянцев рассказал, что 17 декабря умерла его теща, а энергетический сгусток ("плазмоцид") появился в ту же ночь на улице возле его дома, где круглосуточно ведется видеонаблюдение. Мужчина считает, что это был материализовавшийся дух женщины.

Заснятый на видео "дух тещи".

Как сообщал OBOZREVATEL, летом в сети стало вирусным видео, на котором пустой тренажер двигается сам по себе.

Ролик был снят в индийском городе Джханси. Пользователи интернета решили, что это ни что иное, как привидение, а полиция даже начала расследование странного явления.