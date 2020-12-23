В России бывший военный летчик заявил, что заснял на видео "дух тещи"

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Новости России
680
Бывший летчик показал 'дух тещи'

Бывший военный летчик из России утверждает, что ему удалось заснять на видео "дух умершей тещи".

Видеозапись рассказа Александра Румянцева и кадры зафиксированного явления опубликовал Telegram-канал Mash. Мужчина отметил, что сталкивался с подобными явлениями когда был пилотом военной транспортной авиации (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Александра Румянцева.

Румянцев рассказал, что 17 декабря умерла его теща, а энергетический сгусток ("плазмоцид") появился в ту же ночь на улице возле его дома, где круглосуточно ведется видеонаблюдение. Мужчина считает, что это был материализовавшийся дух женщины.

Заснятый на видео "дух тещи".

Как сообщал OBOZREVATEL, летом в сети стало вирусным видео, на котором пустой тренажер двигается сам по себе.

Ролик был снят в индийском городе Джханси. Пользователи интернета решили, что это ни что иное, как привидение, а полиция даже начала расследование странного явления.

Россия