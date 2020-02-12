В России бывший топ-чиновник покончил с собой в зале суда: все детали

В России экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов выстрелил себе в сердце (по другим сведениям – в голову) после вынесения приговора по делу о вымогательстве.

Как передает РБК, эти данные уже подтвердил адвокат Свиридова Григорий Иванищев. "Скорее всего, он скончался", — сказал он.

В России экс-начальник управления автотранспорта ФСИН убил себя в суде Иллюстрация

Отмечается, что бывший топ-чиновник обвинялся в вымогательстве 10 млн руб. у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. До приговора он находился под подпиской о невыезде.

После слов судьи Натальи Шабашевой о взятии под стражу в зале суда Свиридов покончил с собой. Он застрелился из личного наградного пистолета, услышав приговор – 3 года заключения.

Как Свиридов сумел пронести оружие в здание суда, неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре прошлого года в России покончил с собой глава ОМВД Яковлевского горокруга Белгородской области Александр Рахимбердин.

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