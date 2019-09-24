В России бывший мэр города покончил с собой после отставки: что известно

Бывший глава Новокуйбышевска (Россия) Владимир Фомин покончил с собой через несколько дней после отставки. Предварительной причиной смерти стало огнестрельное ранение в грудь.

Как сообщило издание 63.ru, ссылаясь на СУ СКР по Самарской области, мужчину после попытки суицида обнаружили в его доме и доставили в реанимацию.

А изданию "НСК63" собственные источники сообщили, что в ночь на 24 сентября бригада скорой помощи отправилась спасать Фомина, который находился в тяжелом состоянии.

В России бывший мэр города покончил с собой

Его довезли до операционной в 7.50 утра. Врачи пытались спасти Фомина, но тот умер. Предварительной причиной смерти стало огнестрельное ранение в грудь.

Информацию о гибели бывшего главы Новокуйбышевска подтвердили на официальном сайте Администрации городского округа.

"Сегодня, 24 сентября, в 08.35 на 58 году жизни скончался бывший глава г.о. Новокуйбышевск В.Н. Фомин", – говориться в сообщении.

СМИ написали, что Фомин стал мэром Новокуйбышевска в декабре 2018 года. По информации источников, у него была болезнь сердца. Он перенес несколько операций. Пост главы города Фомин покинул несколько дней назад.

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