В России бывшего начальника колонии "Белый лебедь" нашли с простреленной головой

В России, в Перми, обнаружили мертвым бывшего начальника колонии ИК-2, известной как "Белый лебедь", – Ашота Саркисяна.

По информации местного Telegram-канала "СоленыУши", Саркисян покончил с собой в салоне собственного автомобиля после ДТП. Его обнаружили с простреленной головой и пистолетом в руках.

Издание Коммерсантъ со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю уточнило, что ДТП, после которого Саркисяна нашли мертвым, произошло 3 января.

Экс-руководитель колонии ехал за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser 200 по второстепенной дороге и на перекрестке столкнулся с Ford Focus. В результате столкновения пострадала пассажирка легковушки. Ей оказали помощь и отправили лечиться домой.

О предполагаемом самоубийстве в сообщении не упоминается.

Издание напомнило, что Саркисян работал в системе исполнения наказаний с 70-х годов, а колонию "Белый лебедь" возглавил в 2002 году.

Она прославилась одним из самых жестких режимов содержания, с конца 1990-х годов здесь отбывают наказание осужденные на пожизненное заключение.

Саркисян покончил с собой Telegram-канала "СоленыУши"

Как сообщал OBOZREVATEL, в России, в республике Тыва, в результате ДТП с участием двух легковушек погибли восемь человек. Инцидент произошел 3 января в Улуг-Хемском районе на 953 километре федеральной автодороги Р-257 "Енисей".