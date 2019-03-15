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Виктория Ивлева
Виктория Ивлева
Фотограф, российский журналист, волонтерВсе статьи автора

В России будет "Небесный миллион". За свободу нужно биться

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Мне в детстве читали Шарля Перро, Андерсена – европейские сказки, не китайские, не вьетнамские. Они прекрасные, но они не мои. Я выросла на другом, я выросла на европейской цивилизации, она моя в любом случае.

Страна моя делает какие-то странные, тяжелые, опасные жуткие ходы, ее качает, шатает, болтает, но все-таки это страна европейского пространства при этом. Мы никуда из Европы не денемся, что бы там не хотели.

Сейчас, вот знаете, странная ситуация – с Петром I они не знают, что делать. Он никогда теперь не упоминается. Потому что непонятно, что теперь, Петра нужно четвертовать, колесовать, а Петербург вообще с лица земли стереть?

Новости
Такого ажиотажа Россия не видела

Есть такие личности исторические, которые сейчас временно забыты. Забыт Петр, забыт Александр II с реформой крепостного права, забыт Михаил Сергеевич Горбачев – этот забыт уже крепко и основательно, вообще этих лет не было. И это, на самом деле, очень интересно наблюдать.

Мы просто это империя, которая продолжает валиться. Это очень тяжелый процесс. Мы-то думали, что 1991 год, 19-21 августа, "Феликса Кровавого" убрали – и все счастливы. Оказалось, все гораздо тяжелее, и оказалось, что за свободу нужно биться. "Небесными сотнями" биться за свободу. У нас, наверное, это будет "Небесный миллион", не дай Бог, и все это очень сложно, но путь российский. Ну, нет больше в мире империй, и эта развалится. Как она будет валиться, тяжело, легко, с кровью, без крови – это уже, в общем, зависит от нас от всех.

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Комментарии на сайте не модерированы
Putin Serjio
Putin Serjio
За свободу чего? От чего?
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